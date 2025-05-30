Cebeci Millet Bahçesi Açıldı, Herkes Mutlu

CEBECİ MİLLET BAHÇESİ AÇILDI

Sultangazi’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen Cebeci Millet Bahçesi’nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans aracılığı ile katılımı ile gerçekleştirildi. 163 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olan bu yeni millet bahçesinin, hali hazırda yeşil alanlar ve spor alanlarıyla kısa sürede vatandaşların tercih ettiği bir mekan haline gelmesi bekleniyor.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ ÜÇ YENİ ALAN SUNDU

Sultangazi Belediyesi, ilçe halkının açık alanlarda daha fazla vakit geçirmesine olanak sağlayacak bir yeni alan açıldığını duyurdu. Açılış etkinliğine AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve birçok yerel yönetici ile vatandaşlar katıldı. Açılış sırasında kurulan ekranda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beykoz Millet Bahçesi’nden yapılan telekonferans ile katılımı sağlandı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından kurdelelerin kesilmesiyle millet bahçesi halka açıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DUYGU DOLU KONUŞMA

Telekonferans ile Sultangazi’ye bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da toplamda 4 yeni millet bahçesinin açılışının yapıldığını belirterek, “İstanbul’a her gelişimizde kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Bu aziz şehrin tüm sokaklarıyla yeni elbiselerini giydiği bu güzel günde sizlerle bir aradayız.” dedi. İstanbul’a kazandırılan bu yeni yatırımlar için sorumluluk taşıyan herkese teşekkür etti.

YEŞİL ALANLAR İLE İSTANBUL’U GÜZELLEŞTİRMEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, şehrin yeşil alanlar ile buluştuğunu belirterek, “4 yeni Millet Bahçemiz İstanbulumuza hayırlı uğurlu olsun. İstanbul’u hep birlikte şahlandıracağız, özlemini çektiği günlere geri döndüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

MİLLET BAHÇESİ, SULTANGAZİ İÇİN YENİ BİR DEĞER

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Millet Bahçesi’nin ilçe için büyük bir değer olduğunu aktararak, “Millet Bahçesi, hepimizin rahat bir nefes alabileceği, çocuklarımızın gönüllerince koşup oynayabileceği bir alan oldu. Sultangazililer adına teşekkür ediyorum.” dedi. Bahçede voleybol, futbol, basketbol sahaları, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi olanaklar sunuluyor. Ayrıca, çocuk oyun alanları minik ziyaretçilerin eğlencesine ev sahipliği yapıyor.