Cebeci Şehitliği’nde 18 Mart Anma Töreni

ANITLARDA ANMA TÖRENİ

Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü nedeniyle bir anma programı gerçekleştirildi. Ankara Valisi Vasip Şahin’in katılımıyla düzenlenen etkinlikte şehitliğe çelenk konulmasının ardından saygı duruşuna geçildi. Saygı duruşu sırasında, saygı atışı da yapıldı. Şehitlerin aileleri ise mezarlar başında Kur’an-ı Kerim okudu.

AİLELERİN DUYGULARI

Şehit Serkan Dökmece’nin annesi Ayfer Dökmeci, “Yavrumun şehit olduğunda ben çalışıyordum işteydim. Tabii herkes gelmiş en son giden ben oldum. Gittim ki kapının önüne bütün askerler, polisler, her şey dolmuş. En son giden, duyan benim. Yani o acıyı tarif edemem yani. Allah kimsenin başına vermesin, göstermesin. Çok zor. Oğlumun eşi benzeri yoktu. Çok ılımlı, efendi, kibar. Şimdi oğlu yetişiyor, aynı babası. Çok özledim, yedi sene oldu çok özledim” dedi.

Şehit Ahmet Çağlar’ın babası Cemal Çağlar ise, “Oğlum 2012 7. ayda, Ramazan ayında oruçlu oruçlu şehit oldu. 13 sene oldu. Sanki çok yeni. Acısı çok taze. Evlat acısı kadar kötü bir şey yok. Allah kimseye vermesin. Ramazan dönüşünde evlenecekti, nasip olmadı. Oruçlu oruçlu şehit oldu” şeklinde duygularını paylaştı.

DUYGUSAL GÜN

Bu anlamlı günde, şehitler ve aileleri için duygu dolu anlar yaşandı. Tören, katılımcıların ortak duygular içerisinde buluştuğu bir etkinlik oldu. Her yıl kutlanan bu özel gün, Türkiye için büyük bir öneme sahip.