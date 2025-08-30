Cebeci Tüneli’nde Zincirleme Kaza Meydana Geldi

CEBECİ TUNELİ’NDE ZİNCİRLEME KAZA

Sultangazi Cebeci Tüneli’nde meydana gelen zincirleme kaza, bir araç kamerasına yansıdı. Kazada 4 kişi yaralanırken, tünelin trafiği yoğunlaştı. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli’nin Ankara yönünde gerçekleşti. Tünel içinde meydana gelen ilk kazada, 2 araç yolun sol şeridinde dururken, sürücüleri fotoğraf çekmek ve tutanak düzenlemek için araçlarından inmeye hazırlanıyordu. Bu sırada arkadan gelen 7 araç, durdukları yerden başta durduğu için kaza yapan araçlara çarptı.

KAZA ANINI KAYDETTİ

Kazada yaralanan 4 kişi, tünelde uzun bir süre trafik yoğunluğuna neden oldu. Kazanın anı, tünelde seyir halinde olan bir başka aracın kamera görüntülerine yansıdı. İlk kazadan sonra araçların durduğu açıkça görünürken, arkadan gelen hafif ticari aracın hızla gelerek diğer araçlara çarptığı anlar da kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.