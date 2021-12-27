Çebi’den Fikret Orman’a tepki: Çık kendini savun

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a kendisini savunması için fırsat verdiklerini belirtti.

Beşiktaş’ta pandemi sebebiyle ertelenen genel kurullarının dün ikincisi gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, ilk gün ibra edilmeyen ve ihraç edilmesi istenen Fikret Orman’ın sözlerine cevap verdi. Çebi, “Fikret Orman helallik vermeyecekmiş. Helallik alması gereken benim. Bana yaptıklarını başkanlığım bitince açıklayacağım. Millet ‘Paralar nerede?’ derken ben sana rapor çıkardım. Al bunu git savun kendini. Bunu çıkarmasak yıllarca ‘Paralar nerede?’ diyeceklerdi. Nedir korkun? Bu bir şanstır sizin için. Eğer haklıysan çık kendini savun” dedi.

Ahmet Nur Çebi’nin en çarpıcı açıklamalarından biri de Yıldırım Demirören hakkındaydı. Çebi, “Yıldırım Demirören verdiği zararın tamamını karşılamıştır. Belgesi bende” sözlerini kullandı.

Fulya davasının denetim raporunda olmamasıyla ilgili eleştirilere tepki gösteren siyah beyazlıların patronu, “Fulya davası 2008’de bitmiş. Biz son 10 yılın denetim raporunu çıkardık” dedi.

Hakemlerle ilgili Galatasaray’dan sonra Trabzonspor’un da ağlamaya başladığını söyleyen Çebi, “Bu arada ben Trabzon doğumluyum, memleketimi de seviyorum ama ben Beşiktaş’ı çok seviyorum” diye konuştu.