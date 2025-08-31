Cebinizde Nadir 2 Euro Var mı?

DEĞERLİ MİNİ PARALAR

Cebinizde bulunan bozuk paralar arasında nadir bir paraya sahip olabilirsiniz. Görünüşte basit görünen madeni 2 Euro’lar, aslında koleksiyoncuların ilgisini çeken değerli paralar arasında yer alıyor. 2011’de Almanya’da basılan özel bir seri çerçevesinde üretilen bu para, nadirliği ile binlerce Euro’ya satılma potansiyeline sahip.

KÖLN KATEDRALİ TASARIMI

Almanya’nın “Bundesländer I” (Federal Eyaletler) serisinin bir parçası olarak dikkat çeken bu özel 2 Euro, Köln Katedrali tasarımını barındırıyor. Ünlü Alman heykeltıraş Heinz Hoyer’in Roncalliplatz Meydanı’ndan esinlenerek hazırladığı bu tasarım, paranın sanatsal değerini katlıyor. Paranın sağ kısmında Münih Darphanesi’ne yönelik “D” damgası da bulunuyor.

Bu özel 2 Euro’nun koleksiyon pazarındaki yüksek değerinin en büyük sebebi, yalnızca 85 bin adet basılmış olması. Sınırlı sayıda üretim, onu koleksiyoncular için oldukça cazip bir hale getiriyor. İlk bakışta sıradan bir 2 Euro gibi gözükse de, bu özel madeni paralar çevrim içi açık artırmalarda ve koleksiyon platformlarında yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Kullanılmış ve iyi durumdaki örnekler 150–200 Euro arasında satılırken, hatasız ve yüksek koleksiyon değeri taşıyanlar 2 bin ila 2 bin 500 Euro arasında alıcı bulabiliyor.