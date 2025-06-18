Cebirle H.D. Nurdağı’nda Yakalandı

YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDAKİ SUÇLAR

Gaziantep’te, cebir, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, aranan şahısların yakalanması için koordineli çalışmalar yürüttü.

H.D. İSİMLİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı hakkında 22 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.