Cebrail İrtürk, Iğdır FK’yla Anlaştı

BUCASPOR 1928’DE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, 2’nci Lig’de yeni sezon için henüz hiçbir adım atmazken, belirsizlik hali sürüyor. Geçtiğimiz sezonda sözleşmesi sona eren genç orta saha oyuncusu Cebrail İrtürk’ün 1’inci Lig takımlarından Iğdır FK’yla anlaştığı bilgisi alındı.

CEBRAİL İRTÜRK’ÜN PERFORMANSI

20 yaşındaki Cebrail, Buca ekibine geçen sezon Şanlıurfaspor’dan katılmıştı. Orta saha oyuncusu, ligde 29 maçta sahaya çıkarak bu karşılaşmalardan 20’sinde ilk 11’de yer aldı ve 1 gol kaydetti. Genç oyuncunun ismi daha önce Kasımpaşa ve Eyüpspor takımlarıyla da gündeme gelmişti.