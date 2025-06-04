ÇEDES Etkinliği Selçuklu Camii’nde Yapıldı

PROJE ÇERÇEVESİNDE KÜLTÜR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Afyonkarahisar’da “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi kapsamında yıl sonu kültür şenliği, Selçuklu Camii’nde yapıldı. Etkinliğe katılım sağlayanlar arasında öğrenciler, öğretmenler, din görevlileri ve çeşitli paydaş kurum temsilcileri yer aldı. Program, Selçuklu Camii Müezzin Kayyımı Hasan Kızılkaya’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

DEĞERLER EĞİTİMİ VE EĞLENCELİ FAALİYETLER

Daha sonra İl Uzman Vaizi Ebubekir Çetiner, değerler eğitimi üzerine bir konuşma yaptı. Gün boyunca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü eğitmenleri eşliğinde çocuklar için çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenlenerek keyifli anlar sunuldu. Katılımcılara, İl Müftülüğü tarafından lokum, pişmaniye ve yemek ikramı yapıldı.

Şenliğin organizasyonunu gerçekleştiren ÇEDES İl Koordinatörü Manevi Rehber Mehmet Okumuş, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.