ÇEDES Projesi İle Etkinlik Yapıldı

ÇEVRE DUYARLILIĞI VE DEĞERLER

Salıpazarı ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) Projesi yıl sonu etkinliği yapıldı. Bereket Fatih Camisi’nde düzenlenen bu etkinliğe Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toroman, müftülük çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ

Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Bu gösterilerle çevre bilincine ve toplumsal sorumluluğa vurgu yapıldı. Programda, öğrencilerin bireysel ve toplumsal değerler hakkında farkındalık yaratmaları amaçlandı. Etkinlik, katılımcıların dikkatini çevre konularına çekerek toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor.