ÇEDES Yılsonu Etkinliği Sarıkamış’ta Gerçekleşti

ETKİNLİKTE ÖNEMLİ KATILIMCILAR BULUNDU

Sarıkamış’ta “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” isimli yılsonu etkinliği gerçekleştirildi. Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki bu önemli etkinliğe Kaymakam Enis Aslantatar da katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen bu projeye, Sarıkamış Müftülüğü öncülük etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

ÖĞRENCİLER AKTİVİTELERLE EĞLENDİ

Etkinlikte, çeşitli aktiviteler düzenlenerek katılan ortaokul ve lise öğrencilerine eğlenceli anlar yaşatıldı. Öğrenciler, geleneksel oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirme şansı buldu. Bu etkinlik, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmek ve değerlerine sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı.