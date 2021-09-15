Cedi Osman evleniyor

Cedi Osman, bir süredir birlikte olduğu Ebru Şahin ile evleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde forma alan milli basketbolcu Cedi Osman, bir süredir birlikte olduğu Ebru Şahin ile evleniyor.

Bir süredir mutlu bir beraberlikleri olduğu bilinen milli basketbolcu Cedi Osman ve ekranların sevilen yüzü ünlü oyuncu Ebru Şahin dünya evine giriyor. ​Cedi Osman, 1 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşımaya karar verip, Ebru Şahin’e Kapadokya’da evlilik teklif etti. Şahin’in “Evet dedim” paylaşımı ile duyurduğu teklife dair fotoğraflar, çiftin hayranlarından yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi, Kapadokya’ya birlikte geldiği dizi oyuncusu Ebru Şahin’e peribacaları arasında evlilik teklifinde bulunduğuna dair fotoğrafları sosyal medya hesabından “Evet dedi” notuyla paylaştı.

Şahin ise aynı fotoğrafları sosyal medya hesabından “Evet dedim” şeklinde takipçilerinin beğenisine sundu.

Nevşehir Valiliği de sosyal medya hesabından çiftin fotoğrafını, “Rüya gibi evlilik teklifi Kapadokya’da yapılır. ‘Evet’ demek için en doğru yer. Ebru Şahin ve Cedi Osman’ı tebrik ediyoruz.” ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya, düğün albümü için objektif karşısına geçen çok sayıda yerli ve yabancı konuğa ev sahipliği yaparken, evlilik teklifini bu eşsiz manzarada yapmak isteyenleri de ağırlıyor.