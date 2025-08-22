Cedi Osman, Milli Takım İçin Gurur Duyuyor

MİLLİ TAKIMLA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Milli basketbolcu Cedi Osman, milli takım için mücadele etmenin sürekli büyük bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu vurguladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde bir medya günü etkinliği düzenledi. Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda takım kaptanı Cedi Osman, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

HAZIRLIK MAÇLARI VE TARAFTARLA BULUŞMA

Turnuvaya hazırlık süreçlerinin oldukça iyi gittiğini belirten Cedi Osman, “Her şey çok iyi ilerliyor. Dört hazırlık maçı yaptık. Son 3 maç çok iyi oldu. Taraftarla bir araya gelmek her zaman çok güzel” dedi. Karadağ ile yarın oynanacak son hazırlık maçına ilişkin de milli oyuncu, “Herkes çok heyecanlı. Şampiyona öncesi son prova. Bu karşılaşmayı çok önemsiyoruz. Kazanmak için sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

Turnuvada karşılaşacakları grubu değerlendiren tecrübeli basketbolcu, “Zor bir grubumuz var. Maç maç ilerlemek gerekiyor. Çok iyi bir kadromuz var. Ortamımız da çok iyi. Uzun zamandır böyle bir ortam olmamıştı. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. En önemlisi sağlıklı kalmamız” şeklinde konuştu.

GURUR VE HEYECAN

Cedi Osman, milli takım için oynamanın her zaman büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, “Sezon daha geç bitti. Formda kalmayı başardım. Daha iyi oldu. Milli takım için oynamak her zaman büyük bir gurur ve heyecan olmuştur” diyerek söylemlerini tamamladı.