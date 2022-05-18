Cedi Osman nişanlandı

Ekranların sevilen oyuncularından Ebru Şahin, Amerika Birleşik Devletleri’nde forma giyen Cedi Osman ile nişanlandı.

Şimdilerde ATV’de yayınlanan ‘Destan’ adlı dizide başrol oynayan Ebru Şahin ile NBA’de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift nişanlandıklarını “Dün biraz olaylı geçti diyelim” notunu ekledikleri pozla duyurdu.

Final yapan ‘Hercai’ dizisinde canlandırdığı ‘Reyyan’ karakteriyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, geçtiğimiz eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

İlişkileri 2020 yazında İzmir Alaçatı’da başlayan çiftten Şahin, Kapadokya’da sevgilisine “Evet” yanıtını vermişti. Şahin’in dört milyon takipçisinin bulunduğu Instagram’da yayınladığı mutluluk kareleri yaklaşık bir milyon beğeni almış ve yüzlerce tebrik mesajı gelmişti.