Cedi Osman Panathinaikos’ta 2027’ye Kadar

CEDİ OSMAN’IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın üstlendiği Yunan basketbol takımı Panathinaikos AKTOR, milli sporcu Cedi Osman’ın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Cedi Osman, 2027’ye kadar Panathinaikos AKTOR’da kalacak. Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman’ın sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar.” şeklinde ifadeler yer aldı.

PANATHINAIKOS’A TRANSFERİNİN ETKİLERİ

Sezonun başında Panathinaikos’a katılan Cedi Osman, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon 32 maçta 7,9 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Yunanistan liginde ise maç başına 12,8 sayı ve 3,8 ribaunt ortalamaları ile mücadele ediyor.