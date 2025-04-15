Haberler

Cedi Osman Panathinaikos’ta 2027’ye Kadar

CEDİ OSMAN’IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın üstlendiği Yunan basketbol takımı Panathinaikos AKTOR, milli sporcu Cedi Osman’ın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Cedi Osman, 2027’ye kadar Panathinaikos AKTOR’da kalacak. Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman’ın sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar.” şeklinde ifadeler yer aldı.

PANATHINAIKOS’A TRANSFERİNİN ETKİLERİ

Sezonun başında Panathinaikos’a katılan Cedi Osman, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon 32 maçta 7,9 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Yunanistan liginde ise maç başına 12,8 sayı ve 3,8 ribaunt ortalamaları ile mücadele ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Alaca’da Yangın Eğitimi Verildi

Alaca'da yangın ve farkındalık eğitimleri verildi, tatbikat ile tahliye ve müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.
Haberler

Galatasaray, Silva İçin Araştırma Yapıyor

Galatasaray, yeni sezon öncesi Dries Mertens ile yollarını ayırdı ve transfer çalışmalarını sürdürüyor. Öne çıkan soru ise Bernardo Silva'nın takıma katılıp katılmayacağı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.