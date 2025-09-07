Cehennem Deresi Kanyonu, Turistleri Büyülüyor

CEHENNEM DERESİ KANYONU’NUN ÇEKİM MERKEZİ

Cehennem Deresi Kanyonu, Türkiye’nin en büyük kanyonlarından biri olarak Ardanuç ilçesinde yer alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu muazzam alan, adrenalin tutkunları için önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, kanyonun eşsiz doğasının ve zorlu parkurlarının bu alana ziyaretçi çektiğini belirtiyor.

DOĞAL GÜZELLİK VE MACERA DOLU BİR DENEYİM

Cehennem Deresi Kanyonu, 2,5 kilometre uzunluğa, 200 metre derinliğe ve 70 metre genişliğe sahip. Bu kimselere ulaşamayıp çoğu insanın hayran kaldığı bölge, özellikle yaz aylarında kalabalık bir turist akınına uğruyor. Kanyon, Ardanuç ilçesinin 7 kilometre uzağında yer alan ve doğal sit alanı olarak korunan bir alanda bulunuyor. Ziyaretçiler, hem taşlı ve dik patikalarla hem de dar kayalık yollarla kanyon boyunca ilerleyebiliyor.

ADRENALİN TUTKUNLARI İÇİN TAVSİYE

Emrah Yılmaz, Cehennem Deresi Kanyonu’nun adrenalin tutkunları için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, “Vadi, giriş kapısından 50 metre yukarıdan sonra açık bir alana kavuşuyor. Cehennem Deresi Kanyonu adrenalin tutkunları için vazgeçilmez bir alan” diyor. Kanyonu görmek üzere gelen Mert Ergül ise, “Cehennem Deresi Kanyonu’nu gezmeye geldik. Çok beğendik ve burada gezmeyi çok sevdik. Herkese buraya gelip bu kanyonu gezmesini tavsiye ederiz” şeklinde konuşuyor.