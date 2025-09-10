“Cehennem Necati” Gözaltına Alındı Slovakya’da

CAHENNEM NECATİ’İN GÖZALTINA ALINMASI

“Hells Angels” suç örgütü liderlerinden “Cehennem Necati” olarak bilinen Necati Coşkun Arabacı’nın Slovakya’da bir restoranda yemek yediği esnada gözaltına alındığı bildiriliyor. Slovak gazetesi aktuality.sk’de yer alan haberlere göre, Arabacı, suç örgütünün elebaşısı Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun düğününde takılan takılarla gündeme gelmişti.

YEMEK ESNASINDA GÖZALTINA ALINDI

Arabacı, salı günü saat 17.30 civarında ailesi, arkadaşları ve korumalarıyla birlikte Nitra’da yerel bir restorana giriş yaptı. Yemeklerin yendiği sırada polis tarafından gözaltına alındı ve birkaç saat boyunca polis gözetiminde tutuldu.

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Ağustos ayında Schengen Bilgi Sistemi’ne verdiği bir bilgi doğrultusunda gözaltına alındığı ifade ediliyor. Arabacı, ifadesinin ardından 30 gün içinde ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı.