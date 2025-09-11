Haberler

Cehennem Necati Slovakya’da Gözaltına Alındı

CEHENNEM NECATİ GÖZALTINA ALINDI

Necati Coşkun Arabacı, “Cehennem Necati” lakabıyla tanınan suç örgütü Hells Angels’ın önemli figürlerinden biri olarak, Slovakya’da gözaltına alındı. Arabacı’nın, Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun düğününde taktığı lüks takılarla gündeme geldiği biliniyor.

RESTORANDA GÖZALTINA ALINDI

Arabacı, korumalarıyla yemek yediği bir restoranda Slovakya güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınarak, ülkeyi 30 gün içinde terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldı. Bu durum, Arabacı’nın yaşadığı olayların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

