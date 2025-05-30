Cehrilik Lalesi Koruma Altına Alındı

CEHRİLİK LALESİNE YARDIM ELİ

Yozgat il merkezinin yaklaşık 8 kilometre kuzeyinde yer alan, yetiştiği bölgenin adını taşıyan ve koruma altına alınması gereken Cehrilik lalesine jandarma destek sağlıyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşları laleyi koparmamaları yönünde uyardı. Cehrilik bölgesinde mayıs ayının ilk haftası ile ortalarına doğru açan bu lale, halk arasında ‘Cehrilik lalesi’ olarak biliniyor. Farklı bölgelerde ‘ayı gülü’ ismiyle de tanınıyor ve arılar için önemli bir polen ve nektar kaynağı oluşturuyor.

HEMEN SOLMA DÖNEMİNE GİRDİ

Cehrilik lalesi açıldıktan 15 ila 20 gün içinde soluyor ve bu süreç özellikle doğaseverler, fotoğraf sanatçıları ve gazetecilerin dikkatini çekiyor. Yozgat’ın Cehrilik bölgesinde yer alan Gelin Kayası eteğindeki dere yatağında kendiliğinden yetişen bu endemik bitki, şu günlerde solma dönemine girmiş durumda. Jandarma, bu alana yapılan ziyaretlerde lalenin korunması amacıyla gerekli önlemleri alıyor.

Bölgede bulunan vatandaşlara, doğal güzelliklerin korunmasına yönelik bir çağrıda bulunarak hayvan sahiplerinin bu alanlarda hayvan otlatmamaları gerektiği belirtildi. Herhangi bir ihlal durumunda ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hemen bilgi verilmesi gerektiği hatırlatıldı. Jandarma, Yozgat’ta orman ve doğanın eşsiz zenginliklerini korumak amacıyla gerçekleştirdiği kontrolleri titizlikle sürdürecek. Yozgat’taki endemik bitkilerin yasal olarak korunmadığı, ancak zarar verilmesinin yasak olduğunu ve tahrip edenlere 557 bin 212 lira para cezası uygulanabileceği de vurgulandı.