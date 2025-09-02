Haberler

Çek Futbolcu Cerny Sağlık Kontrolünden Geçti

SAĞLIK KONTROLLERİ TAMAMLANDI

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı Çek futbolcu Vaclav Cerny’nin sağlık kontrolünü gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, “Detaylı kan tetkikleri yapılan Cerny; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.”

TESTLER İLE SONUÇLANDI

Yapılan açıklamada sağlık kontrollerinin akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandığı belirtildi. Bu gelişmeler, Cerny’nin Beşiktaş’a katılması sürecinde önemli bir adım olarak kaydedildi.

