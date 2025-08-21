Çek Oyuncu Jakub Jankto Futbola Veda Etti

ÇEK FUTBOLCU JANKTO’DAN SÜPRİZ KARAR

İtalya Serie A takımı Cagliari ile sözleşmesi bu yaz sona eren Çek futbolcu Jakub Jankto’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. 29 yaşındaki Çek milli orta saha, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Jankto, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Futbol kariyerime devam edip etmeyeceğimi soran birçok mesaj aldım. Maalesef cevabım hayır.” sözlerini kullandı.

OĞLUNA YAKIN OLMAK İSTİYOR

Jankto, kariyerine veda etme kararını almadan önce geçirdiği ciddi bir sakatlığı da dile getirdi. “Çok ciddi bir sakatlık geçirdim, ayak bileği bağlarım tamamen hasar gördü. Sezona hazırlanmak için bu sakatlığın üstesinden gelmeye çalışıyordum. Önemli olan oğlum. Onunla daha fazla zaman geçirmek istiyorum, bu yüzden Prag’a taşınmaya karar verdim. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

KARİYERİNE KISACA BAKIŞ

Deneyimli futbolcu, kariyeri boyunca Udinese, Sampdoria, Getafe, Sparta Prag ve en son Cagliari gibi takımlarda mücadele etti.