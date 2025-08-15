Çek Polisi, Rüşvet Soruşturmasında Jirikovsky’yi Tutukladı

YENİ TUTUKLAMA VE SORUŞTURMA GELİŞMELERİ

Çek polisi, eski Adalet Bakanı Pavel Blazek’in istifasına sebep olan 45 milyon dolar değerindeki Bitcoin rüşveti soruşturmasında önemli bir tutuklama gerçekleştirdi. Darknet pazarının sahibesinin, Tomas Jirikovsky’nin gözaltına alınması, bu yılın başlangıcında patlak veren siyasi skandalın aydınlatılması adına dikkate değer bir adım taşımaktadır.

DARKNET PAZARI KURUCUSU TUTUKLANDI

Eski Adalet Bakanı Pavel Blazek’in istifasına neden olan 45 milyon dolarlık (yaklaşık 468 BTC) Bitcoin rüşvetiyle ilgili soruşturmada, Darknet platformu Sheep Marketplace’in kurucu ve eski işletmecisi Tomas Jirikovsky, düzenlenen bir baskının ardından tutuklandı. Çekya Başsavcısı Radim Dragoun, yapılan operasyon sırasında “insanlar ve eşyalar üzerinde güvence altına alma” işlemleri yapıldığını aktardı. Yerel medya, Jirikovsky’nin kaçmaya çalışırken evinin çatısına çıktığını ve burada yakalandığını bildirdi.

Tomas Jirikovsky, 2013 yılında faaliyete geçen Sheep Marketplace ile uyuşturucu, silah ve sahte ürün satışları nedeniyle ilişkilendirilmişti. Platform kapatıldıktan sonra kullanıcı fonlarından 841 BTC’yi zimmetine geçirdiği iddia edilen Jirikovsky, 2017 yılında dokuz yıl ceza almış fakat 2021’de iyi hal nedeniyle şartlı tahliye edilmiştir. Yetkililer, Jirikovsky’nin hala binlerce Bitcoin bulundurduğu ihtimali üzerinde duruyor.

BITCOIN İŞLEMLERİNİN ŞEFFAFLIĞI

Bu skandal, Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence’ın, Jirikovsky ile bağlantılı Nucleus adındaki darknet pazarının cüzdanından 2025 yılı Mart ayında yapılan 77,5 milyon dolarlık transferin tespit edilmesiyle yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, bu olayın Bitcoin işlemlerinin zincir üzerindeki izlenebilirliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor. Trezor şirketinden analist Lucien Bourdon, “Kripto para işlemleri kalıcı olarak kayıt altına alınıyor. Bu şeffaflık, yasa dışı işlemlerde iz bırakmamak isteyenler için ciddi bir dezavantaj” değerlendirmesinde bulundu.