Çekici Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

ÇEKİCİ YANGINA TESLİM OLDU

Gümüşhane’de seyir halinde bulunan bir çekici, çıkan yangın sonucunda kullanılamaz duruma geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Gümüşhane’den Sivas’a doğru ilerleyen Ferdi U. (47) yönetimindeki 61 ABA 277 plakalı çekici, İkisu Şiran karayolunun Torul ilçesinde yer alan Kocadal köyü yakınlarında alev aldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının, aracın motor kısmında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Ancak bu yangın sonucunda yaralanan kimse olmadı.