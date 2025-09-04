Çekiçli Saldırıdan 3 Şüpheli Tutuklandı

İŞ YERİNE ÇEKİÇLİ SALDIRI VE DARP OLAYI

Ümraniye’de bir iş yerine gerçekleştirilen çekiçli saldırı ve sonrasında yaşanan darp olaylarıyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 30 Ağustos akşamı saat 23.30 sularında Namık Kemal Mahallesi Vezir Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzlerini kapatan 3 şüpheliden ikisi, ellerindeki çekiçle iş yerine saldırırken, diğer şüpheli bu anları “abinin selamı var” diyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin daha önce iş yeri önüne gelerek keşif yaptığını tespit etti. Şüphelilerin kimlikleri belirlenerek, M.R.R.K. (17) ve S.E. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadelerinde, iş yeri sahibini darbetmek için olay yerine geldiklerini ve saldırıyı kaydetmeleri durumunda para alacakları yönünde bir anlaşma yaptıklarını ifade ettikleri öğrenildi.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ SAYISI 10’A YÜKSELDİ

İki şüphelinin yakalanmasının ardından sosyal medya hesaplarında, saldırıya karışan şüphelilerin “işi tam olarak yapamadıkları” gerekçesiyle etek giydirilerek darbedildiği görüntüler yayınlandı. Yaşanan gelişmeler sonrası polis ekipleri, olayın azmettiricisinin İ.H. (20) olduğunu belirledi. İ.H.’nin, iş yeri sahibine saldırmaları için Y.Ç. (19), B.A. (18), M.R.R.K. (17) ve S.E. (18) ile, iş yerine zarar vermeleri için ise Y.T. (19), A.A. (16), E.Ü. (16), M.M.S. (15) ve E.K.S. (16) ile anlaştığı tespit edildi. Bu şekilde gözaltındaki şüpheli sayısı 10’a yükseldi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından M.R.R.K. (17), S.E. (17) ve B.A. (18) adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen İ.H.’nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.