Haberler

Çekili Kıymetli Maden Satışı Yapılacak

UYULACAK YENİ KURALLAR

Çekili kıymetli maden satışları esnasında, gerçek kişi kuyum işletmelerinin “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi” sunması gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konuyla ilgili olarak “Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge” yayımladı. Belgenin ibrazı, satış gerçekleştirildiğinde ve düzenlenecek faturanın üzerinde yer alması zorunludur.

FAALİYET KODU GEREKİR

Satış işlemleri sırasında, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle uğraşan gerçek kişi tarafından ayrıca, ana faaliyet kodunu gösteren barkodlu vergi levhasının da sunulması gerekir. Bu adımlar, yeni düzenlemelerin uygulanmasıyla birlikte kayıtlı ve düzenli bir ticaret ortamının sağlanmasını amaçlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

MSB, 5 PKK’lı Teröristin Teslim Olduğunu Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist ile mağarada yakalanan 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Toplamda 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haberler

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Anma Görevi Vurgusu Yaptı

Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl anmasında, geçmişten alınan derslerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.