Çekili Kıymetli Maden Satışı Yapılacak

UYULACAK YENİ KURALLAR

Çekili kıymetli maden satışları esnasında, gerçek kişi kuyum işletmelerinin “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi” sunması gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konuyla ilgili olarak “Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge” yayımladı. Belgenin ibrazı, satış gerçekleştirildiğinde ve düzenlenecek faturanın üzerinde yer alması zorunludur.

FAALİYET KODU GEREKİR

Satış işlemleri sırasında, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle uğraşan gerçek kişi tarafından ayrıca, ana faaliyet kodunu gösteren barkodlu vergi levhasının da sunulması gerekir. Bu adımlar, yeni düzenlemelerin uygulanmasıyla birlikte kayıtlı ve düzenli bir ticaret ortamının sağlanmasını amaçlıyor.