Çekiliş sonuçları henüz açıklandı

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Birçok birey, çekilişte hangi numaraların çıktığını ve dağıtılan ödülleri öğrenmek amacıyla sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Bugün, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yapılacak Sayısal Loto çekilişi için canlı sonuç takibi sürüyor. Sayısal Loto sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bekleyiş devam ediyor.

KUPON DETAYLARI VE YENİ OYUN SEÇENEKLERİ

Sayısal Loto kuponunda üst bölümde 34 numara, alt bölümde ise 180 numara bulunuyor. Oyuncular, üst bölümden 5, alt bölümden 1 numara işaretleyerek kendi kolonlarını oluşturuyorlar. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirleniyor ve birden fazla kolon oynama imkânı mevcut. Oyuncular, numaralarını kendileri seçme şansına sahip olmanın yanı sıra, “Rastgele” seçeneği ile sistem tarafından belirlenen sayıları kullanarak da kolon oluşturabiliyor.

Ayrıca satış noktalarındaki kuponlarda, “SEN SEÇ” kutucuğunun işaretlenmesi durumunda sistem otomatik olarak 5+1 numara seçebiliyor ve böylece şanslı kolon meydana getiriliyor. Bu sistem, çoklu kombinasyonlarla ekstra şans sunma imkânı sağlıyor. Bir kolonda üst bölümden 5’ten fazla veya alt bölümden 1’den fazla numara işaretlenebiliyor, bu şekilde oyuncular birden fazla kolon oluşturma fırsatı elde ediyor.

ÇEKİLİŞİN YAPILDIĞI GÜNLER VE İKRAMİYE KAZANMA ŞANSI

Sayısal Loto oyununda, haftada iki kez Çarşamba ve Pazar günleri çekiliş düzenleniyor. Çekilişte 34 numara arasından 5 ve 180 numara arasından 1 numara belirleniyor. Bilenler için mevcut ikramiye kazanç seçenekleri arasında 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 tercihleri bulunuyor. 5+1 seçeneğini doğru bilen kişi büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Eğer aynı kategoride birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye havuzu eşit bir şekilde paylaştırılıyor. Bugün yapılacak 27 Ağustos 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.