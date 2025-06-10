Çekmeköy’de Bayram Ertaş vuruldu

OLAYIN DETAYLARI

Çekmeköy’de, cezaevinden izinli çıkan Bayram Ertaş, husumetli olduğu eniştesi Halil Çetin’in evine gitti. İkili arasında meydana gelen tartışma sonucu Ertaş, olay yerinde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Halil Çetin, yaşanan olayın ardından kaçmayı başardı. Olay, dün akşam saatlerinde Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Tuğba Sokak’ta gerçekleşti.

TARTIŞMANIN NEDENİ

İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan Bayram Ertaş, Halil Çetin’in Çekmeköy’deki evine gitti. İkili arasında belirlenemeyen bir sebep dolayısıyla daire önünde bir tartışma başladı. Halil Çetin, bu sırada Ertaş’a tabanca ile ateş etti. Alınan kurşun yaraları sonucu Ertaş, apartman içerisinde yere düşerek hayatını kaybetti.

POLİS VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Ertaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ertaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Halil Çetin’in olay yerinden kaçarak firar ettiğinin belirlenmesi üzerine emniyet, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlattı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Apartman sakinlerinden bir vatandaş, “Gece kurşun sesi geldi, polisi aradık. Herhangi bir bilgimiz yok.” diyerek olayla ilgili bilgi verdi.