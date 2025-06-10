Çekmeköy’de Ertaş, Eniştesi’nden Vuruldu

ÇEKMEKÖY’DE CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN BAYRAM ERTAŞ ÖLDÜRÜLDÜ

Çekmeköy’de cezaevinden izinli çıkan Bayram Ertaş, aralarında husumet bulunan eniştesi Halil Çetin’in evine gitti. Olay, akşam saatlerinde Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Ertaş ve Çetin arasında belirsiz bir nedenle tartışma çıktı. Çetin, tartışmanın ardında Ertaş’a tabanca ile ateş ederek onu yaraladı. Yaralanan Ertaş, apartmanın içerisinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE BULUNDU

Halktan gelen ihbarlar doğrultusunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olay yerinde Ertaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ertaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Olayın ardından Halil Çetin’in kaçtığı tespit edildi ve emniyet güçleri, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalarına başladı.

VATANDAŞLAR OLAYI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Apartman sakinlerinden biri, “Gece kurşun sesi geldi, polisi aradık. Herhangi bir bilgimiz yok.” şeklinde bilgi verdi. Olay, çevrede derin bir etki bıraktı ve vatandaşlar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.