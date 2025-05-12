Çekmeköy’de Göçük: 1 İşçi Öldü

GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Çekmeköy’de inşaat alanında yaşanan göçük sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Olay, Çekmeköy Reşadiye Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında saat 14.00 civarında gerçekleşti. Göçük nedeniyle toprak altında kalan 2 işçi için durum kritik oldu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda göçük altındaki işçilerden Cafer Tülek, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Diğer işçi Yasin Tülek’le ilgili yapılan çalışmalarda cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, olaya dair soruşturma başlatıldı.