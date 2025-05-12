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Çekmeköy’de İnşaat Göçüğü, 1 Ölü, 1 Yaralı

ÇEKMEKÖY’DE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Çekmeköy’de inşaat alanında gerçekleşen göçük sonucunda bir işçi yaşamını yitirirken, bir diğer işçi yaralanıyor. Olay, Çekmeköy Reşadiye Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında saat 14.00 civarında gerçekleşti. Bu düşüş sonucu, iki işçi toprak altında kalıyor.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALELER

İhbarın akabinde, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendiriliyor. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde göçük altındaki işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılıyor. Ne yazık ki, diğer işçi Yasin Tülek’in cansız bedenine ulaşılıyor. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürerken, söz konusu olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.

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