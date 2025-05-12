Çekmeköy’de İnşaatta Göçük Meydana Geldi

İstanbul Çekmeköy’de İnşaat Alanında Göçük Meydana Geldi

GÖÇÜKTE BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında saat 14.00 sıralarında bir göçük meydana geldi. Bu olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı. Göçük nedeniyle toprak altında kalan iki işçi için derhal yardım çağrısı yapıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi, göçük altındakilere ulaşmak için yoğun bir çaba gösterdi. İtfaiye ekipleri, bu çalışmalar neticesinde Cafer Tülek’i yaralı şekilde kurtararak hastaneye kaldırdı. Ancak diğer işçi Yasin Tülek’in cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı ve yetkililer olayın sebebini araştırmak için inceleme yapmaya başladı.