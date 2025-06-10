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Çekmeköy’de İzinli Çıkan Ertaş Öldürüldü

Olayın Gelişimi

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Bayram Ertaş, husumetli olduğu eniştesi Halil Çetin’in evine yöneldi. İkili arasında yaşanan tartışma sonucunda, Ertaş olay yerinde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Halil Çetin ise olay sonrasında kaçmayı başardı.

Tartışmanın Sebebi ve Olayın Detayları

Dün akşam saatlerinde Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Tuğba Sokak’ta gerçekleşen olayda, Bayram Ertaş, eniştesi Halil Çetin ile önceden süregelen bir husumeti olduğu öğrenildi. Daire önünde, bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Halil Çetin, Ertaş’a tabanca ile ateş açarak onu yaraladı. Vücudundaki kurşun yaraları ile Ertaş, apartman içinde yere yığıldı ve olay anında hayatını kaybetti.

Olay Sonrası Gelişmeler

Vatandaşların gerçekleştirdiği ihbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de Ertaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Halil Çetin’in olay yerinden kaçmasıyla birlikte, emniyet güçleri firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlattı. Olayı gören bir apartman sakini, “Gece kurşun sesi geldi, polisi aradık. Herhangi bir bilgimiz yok.” şeklinde ifade etti.

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