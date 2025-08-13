Çekmeköy’de Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çekmeköy’de bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, bir otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla sonuçlandı. Olayda hayatını kaybeden sürücü Yelda Karaduman (40), kazanın hemen ardından olay yerinde yaşamını yitirdi. Karaduman’ın cenazesi, olay yeri incelemeleri tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Ayrıca, Karaduman’ın özel bir okulda öğretmen olduğu ifade ediliyor.

KAZA SAAT 09.30’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Şile Otoyolu’nun Ömerli mevkiinde gerçekleşti. Yelda Karaduman idaresindeki 34 BTC 252 plakalı otomobil, Şile yönüne doğru ilerlerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yan tarafındaki toprak yolu aşarak şarampole yuvarlanan araç, bir ağaca çarparak durdu. Olayı gören diğer sürücüler, kazayı hemen ihbar etti ve bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ MORGUNA KALDIRILDI

Ekiplerin araca ulaşması sonucunda yapılan kontrollerde, sürücü Yelda Karaduman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Karaduman’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna taşındı. Bu kaza ile ilgili kapsamlı bir soruşturma da başlatıldı.