Çekmeköy’de Lastik Deposunda Yangın Çıktı

İHALEDA YANGIN ÇIKTI

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi’nde yer alan 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik deposunda, henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Olayla ilgili ihbar yapıldıktan sonra çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi hızla bölgeye yönlendirildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek deponun yanı başındaki tekstil atölyesine sıçradı.

BÜYÜK MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yoğun duman yayan yangına itfaiye ekipleri, 53 araç ve 133 personelden oluşan bir kadro ile müdahale etti. Yangın esnasında, yanan lastik deposundan zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Alevlerin çevredeki iş merkezleri ve diğer depolara yayılarak zarar vermemesi için ekiplerin yoğun çaba sarf etmesiyle, yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.