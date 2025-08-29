Çekmeköy’de Saldırı, Tuncay Meriç Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Çekmeköy’ün Güngören Mahallesi’nde, 27 Ağustos’ta gerçekleşen olayda, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, bir kafede yemek yerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından hemen soruşturma başlatıldı ve polis, cinayet şüphelisi E.H.’nin yurtdışına kaçmak üzere Edirne’nin Uzunköprü ilçesine gittiğini tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmalar neticesinde, E.H.’nin Rıza Efendi Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan E.H., yurt dışına kaçışına yardımcı olduğu ortaya çıkan ev sahibi G.K. ile birlikte, aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi’nde yakalandı. E.H.’nin ‘Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama’ suçundan arandığı ve 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

CİNAYETİ AZMETTİRENLER DE GÖZALTINDA

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltındaki kişi sayısının 7’ye ulaştığı kaydedildi. Yakalananlar arasında, cinayetin azmettiricilerinin de bulunduğu belirtilirken, cinayetin eski bir husumetten kaynaklandığı ifade edildi. Ayrıca, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte gözaltı sayısının artabileceği aktarıldı.