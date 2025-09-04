Haberler

ÇEKMEKÖY’de Savcı Ercan Kayhan Öldürüldü

OLAYIN Y AŞANDIĞI MEKANIN GÖRÜNTÜLERİ

Çekmeköy’de Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan’ın öldürüldüğü restoran, sabah saatlerinde kaydedildi. Ömerli’de meydana gelen bu trajik olay, dün akşam saatlerinde gelişti. İstanbul Adliyesi’nde görevli olan 58 yaşındaki savcı Ercan Kayhan, aralarında husumet olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kayhan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüpheli Gül’ü gözaltına aldı. Hayatını kaybeden savcı Kayhan’ın cenazesi, olayın yaşandığı restoranda Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Google, 4 Eylül’de erişilemedi

Google hizmetleri Türkiye dahil 10 ülkede 30 dakika boyunca kesintiye uğradı. YouTube, Spotify ve arama motoru gibi platformlara erişim yeniden sağlandı.
Afyonkarahisar’da Uyuşturucudan Üç Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen trafik kontrolünde, 3 kişi uyuşturucu maddeyle yakalanarak tutuklandı. Araçta toplamda 20,45 gram uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

