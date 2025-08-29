Çekmeköy’de Soruşturma Süreci Devam Ediyor

ÇEKMEKÖY’DE CİNAYET SORUŞTURMASI

Çekmeköy’de, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmak isteyen E.H. (17) ve ona yardım eden G.K. (64) ile birlikte toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Olay, 27 Ağustos tarihinde Çekmeköy, Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede gerçekleşti. Tuncay Meriç, burada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

E.H.’NİN YURT DIŞINA KAÇMA PLANI

Soruşturma sürecinde, polis, cinayetin şüphelisi olduğu tespit edilen E.H.’nin yurt dışına çıkmak için Edirne’nin Uzunköprü ilçesine gitmeye çalıştığını belirledi. Yapılan operasyonla, Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak’taki bir evde saklanan E.H. gözaltına alındı. Şüpheliye yurt dışına kaçmasında yardımcı olduğu belirlenen ev sahibi G.K. ise aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi’nde yakalandı. E.H.’nin “Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama” suçuyla arandığı ve 2 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

AZMETTİRİCİLER TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 7’ye çıktığını bildirdi. Yakalanan şüpheliler arasında olayın azmettiricilerinin de bulunduğu bilgisi verildi. Cinayetin mevcut bir husumet nedeniyle işlenmiş olduğu belirlendi. Ayrıca, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte gözaltı sayısının daha da artabileceği ifade edildi.