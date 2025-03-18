Çekmeköy’de Sürücü Panikle Doğalgaz Kutusuna Çarptı

KAZA ANIDAKİ PANİK VE SONUÇLARI

Çekmeköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir trafik kazasında, bir sürücü sokaktan gireceği esnada karşısında bir otomobil görünce panik yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek doğalgaz kutusuna çarptı. Olayın meydana geldiği an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜNÜN PANİK ANI

Kazanın detaylarına göre, 34 VM 0303 plakalı aracın sürücüsü, ismi öğrenilemeyen bir kadın, sokaktan çıkmak üzereyken, Ertan Urtenur’un kullandığı 34 GKV 485 plakalı otomobili görünce panik yaşadı. Direksiyon kontrolünü kaybeden kadın sürücü, kuaför dükkanının doğalgaz kutusuna çarparak durdu. Şans eseri bu kazada kimse yaralanmadı.

ÜRÜN KONTROLÜ VE GÜVENLİK

Ertan Urtenur, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Ben aracımla hareket halindeydim. Tam sokaktan çıkacaktım. Cadde üzerinden araç geliyordu. Beni görünce yavaşladı, ama sokağa gireceğini tahmin etmemiştim. Tam sokaktan çıkacakken, hanımefendi sanırım gaza bastı. Heyecanlandı mı, fren yerine gaza mı bastı onu da anlayamadım. Doğalgaz kutusuna çarparak durdu. Kimseye bir şey olmadı, araçta iki çocuk vardı ama iyilerdi. Arabada hasar vardı” dedi.

Olay, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde güvenliğin ve trafik kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.