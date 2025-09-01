Çekmeköy’de Tuncay Meriç Cinayetinde 8 Zanlı

İZDİVAÇIN SONUCU OLARAK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul’da, eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltında bulunan 8 zanlı, bunlardan 2’si çocuk, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çekmeköy’de, 27 Ağustos’ta meydana gelen olayda Tuncay Meriç, kafede oturduğu esnada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.

ÖNEMLİ GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde gözaltında bulunan 6 zanlı ile Çocuk Şube Müdürlüğü’nde tutulan 2 çocuk şüpheli, adliyeye götürüldü. Şüpheliler arasında, saldırıyı gerçekleştiren Efe H. (17) ile azmettiricilerin yer aldığını belirtildi. Ayrıca, 1’i kadın 3 zanlının, saldırganı iki araçla Edirne’ye kaçırırkende yakalandıkları öğrenildi.

SALDIRGAN YURTDIŞINA KAÇIRILMAK İSTENİYORDU

Öte yandan, Edirne’de, saldırganı yurt dışına kaçırma girişiminde bulunan bir kişi tutuklandı. Bu durum, cinayet soruşturmasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.