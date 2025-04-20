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Çekmeköy’de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Çekmeköy’de bir uygulama sırasında durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada yaklaşık 10 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Nisan 2025 günü saat 21.15 sıralarında yaptığı asayiş uygulamasında, Çekmeköy Çamlık Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

ARACINDA BONZAİ BULUNDU

Yapılan aramalarda 10 adet şeffaf vakumlu paket içerisinde satışa hazır toplamda 9 kilo 965 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan B.K. (41) ve R.G. (51) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, B.K.’nın “kumar oynatmak” suçundan, R.G.’nin ise “uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama” suç kayıtlarına sahip olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDEN YARGILANACAK

Konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar, “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Bu şekilde, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu suçlarına karşı etkin bir mücadele yürütülmekte.

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