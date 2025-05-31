Çekmeköy’de Zabıta ve Seyyar Tartıştı

ÇEKMEKÖY’DE TARTIŞMA ATEŞLENİYOR

Çekmeköy’de seyyar satıcılar ile İBB’ye bağlı zabıta ekipleri arasında beliren tartışma, gergin anlara sahne oldu. Olay sırasında bıçak çeken bir seyyar satıcı gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonuyla kayıt altına alındı. Olay, Madenler bölgesinde gerçekleşti.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, seyyar satıcılık yapan kişilere zabıta ekipleri, yasak olan satışlar konusunda uyarıda bulundu. Gerekli uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar, zabıtayla tartışmaya başladı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir seyyar satıcı, elindeki bıçakla zabıta ekiplerine saldırmaya çalıştı. Zabıta ekipleri, seyyar satıcıları ikna edemeyince olay yerine polis çağırdı. Polis ekipleri, zabıtalara karşı saldırganlık gösteren seyyar satıcıları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.