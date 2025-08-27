Çekmeköy’deki kafe saldırısında yaralanma

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Çekmeköy’deki bir kafede oturmakta olan Tuncay Meriç (49), silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanıyor. Olay, saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Meriç, iddialara göre alacak-verecek yüzünden kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla başından vuruluyor.

SALDIRGAN KAÇIYOR

Saldırının ardından, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşıyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendiriliyor. Yaralı olan mağdur, olay yerindeki ilk müdahalenin hemen ardından ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor. Yapılan kontroller sonucunda şahsın durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇİYOR

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlatıyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınıyor.