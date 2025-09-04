Çekmeköy’deki Restoran Görüntülendi

Olayın Görüntüleri Gündüz Ortaya Çıktı

Çekmeköy’de 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın yaşamını yitirdiği restoranın sabah saatleriyle görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen üzücü olay, Çekmeköy Ömerli’de bulunan restoranda yaşandı. Ercan Kayhan, aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Yeri Güvenlik Ekipleriyle Kuşatıldı

Olay yerine hemen çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ne yazık ki, savcı Kayhan’ın hayatını kaybettiği olay yerinde bu durum tespit edildi. Mustafa Can G. adlı şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Restoranın yakınında jandarma karakolunun bulunması, dikkatleri çekiyor.