Çekya’da Ebru Acer Altın, Sümeyra Türk Gümüş

ÇEKYA’DAKİ TURNUVADA ÖNE ÇIKAN SPORCULARIMIZ

Çekya’da gerçekleştirilen Para Masa Tenisi Turnuvası’nda milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, büyük bir başarı gösterdi. Ebru Acer altın madalya kazanırken, Sümeyra Türk gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’ndan gelen bilgilere göre, Ostrava kentinde düzenlenen ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na puan veren bu turnuva, milli sporcular için önemli bir fırsat oldu.

FİNALDEKİ BAŞARILI MÜCADELE

Turnuvanın final maçında Ebru Acer, Sümeyra Türk ile karşı karşıya geldi. Ebru Acer, rakibini 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olurken, Sümeyra Türk ise gümüş madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, “Ebru ve Sümeyra’nın finalde karşı karşıya gelerek ülkemize altın ve gümüş madalya kazandırmaları hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Sporcularımızın özverisi, antrenörlerimizin emeği ve milli takımımızın kararlılığı bu başarıyı getirdi. Tüm ekibimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.