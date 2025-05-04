Çekya’da Zelenskiy Resmi Ziyarette Bulundu

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKIY’İN ÇEKYA ZİYARETİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çek Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmek amacıyla Prag’a geldi. Zelenskiy ve eşi Olena Zelenskiy, Prag Havalimanı’nda Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky tarafından karşılandı. Lipavsky, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “özgür dünyanın lideri” olarak tanımladığı Zelenskiy’i karşıladığını ifade etti.

ÖNEMLİ TEMASLAR VE TOPLANTI PLANI

Zelenskiy, ziyaretinin programında, başta Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Petr Fiala olmak üzere çeşitli temaslar yapacağını aktardı. Ayrıca, bölgede yaşayan Ukraynalılarla bir araya geleceğini de belirtti. Bu ziyaret, hem Ukrayna’nın uluslararası ilişkilerini güçlendirme hem de yerel diasporayı destekleme açısından büyük bir önem taşıyor.