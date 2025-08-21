Çekya, Ukrayna İçin Asker Göndermeye Hazır

Diplomatik Çabalar ve Güvenlik Adımları

Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla yürütülen diplomatik çabalar sürerken, çevre ülkeler güvenlik alanında yeni adımlar atmayı sürdürüyor. En son olarak Çekya Savunma Bakanlığı, Moskova ve Kiev arasında bir ateşkes anlaşması imzalanması halinde Ukrainaya istikrar misyonuyla asker göndermeye hazır olduklarını duyurdu.

Çekya’nın Asker Gönderme Planları

Bakanlık Sözcüsü David Szima, “Çekya, Gönüllüler Koalisyonu’nun bir parçası ve tüm faaliyetlerini ortaklarıyla yakından koordine ediyor. Barış anlaşmasına uyulması ile bağlantılı olarak Ukrayna’ya yardımı dışlamıyoruz” diye belirtti. Szima, Prag yönetiminin Çek askerlerinin silahlı çatışmalara aktif katılımını düşünmediğini vurguladı. Çek askerlerinin, Ukraynalı askerlere eğitim verme, mayın temizleme ve Ukrayna’nın yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunacak faaliyetlerde bulunmaları mümkün görünüyor.

Uluslararası Destek

Daha önce Fransa, İngiltere, Almanya ve Litvanya, benzer şekilde Ukrayna’ya asker göndermeye hazır olduklarını açıklamıştı. Bu durum, uluslararası topluluğun Ukrayna’ya olan desteğini ve sorunun çözümündeki kararlılığını ortaya koyuyor.