Celal Adan’dan Bahçeli’ye Övgü Dolu Sözler

TBMM TOPLANTISI VE BAŞKANVEKİLİ ADAN’IN KONUŞMASI

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, “Bahçeli Manifestosu” adını verdiği metni kürsüden okurken, “Liderimizin siyasi hayatı baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikayesidir. Gazi Alparslanlardan Gazi Mustafa Kemallere uzanan bir feda anlayışının günümüzdeki sancaktarı olmuştur. Bahçeli dürüst politikanın, tavizsiz duruşun, memleket için fedakârlığın ete kemiğe bürünmüş hâlidir” açıklamasında bulundu. Adan, “Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emrinde ve yanında olacağız.” sözlerinin ardından konuşmasını tamamladı.

BAHÇELİ’İN SAĞLIK DURUMU VE GİTTİĞİ HASTANE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat tarihinde, Gebze’deki Anadolu Sağlık Merkezi’ne önceden planlanmış tetkikler ve genel kontrol için gitmişti. Daha önce değiştirilen kalp kapakçığında bir sorun tespit edilmesi üzerine operasyon geçirmişti. Bahçeli, kalp kapakçığını ikinci kez değiştirmişti. 14 Şubat’ta taburcu edilmesinin ardından Bahçeli, Ankara’ya döndü. MHP’den yapılan açıklamada, doktorların vereceği karara göre mesaisine başlayacağı ifade edildi.