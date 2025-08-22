Celal Bayar’ı Törenle Anıldı

CELAL BAYAR ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 39’uncu yıl dönümünde Gemlik ilçesindeki Umurbey’de bulunan anıt mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile birlikte çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ve Celal Bayar’ın torunu da katıldı.

TÖREN DETAYLARI

Anma töreni, anıta çelenkler konulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Celal Bayar’ın öz geçmişi etkinlikte okundu. Törende Merkez Asım Kocabıyık Camii İmam Hatibi İsmail Kuştaşı tarafından dua okundu ve Bayar ailesinin taziyeleri kabul edilerek program sona erdi.