Celal Bayar’ı Törenle Anıldı

CELAL BAYAR ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 39’uncu yıl dönümünde Gemlik ilçesindeki Umurbey’de bulunan anıt mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile birlikte çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ve Celal Bayar’ın torunu da katıldı.

TÖREN DETAYLARI

Anma töreni, anıta çelenkler konulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Celal Bayar’ın öz geçmişi etkinlikte okundu. Törende Merkez Asım Kocabıyık Camii İmam Hatibi İsmail Kuştaşı tarafından dua okundu ve Bayar ailesinin taziyeleri kabul edilerek program sona erdi.

Sındırgı’da Esnafa Geçici Dükkan Desteği

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, hasar gören esnafa geçici dükkan desteği sağlanacak ve Kocahan binasına taşınılacak atölyeler belirlendi.
Blockchain Finansında Yeni Bir Gelişme

Republic ve Injective iş birliği, perakende yatırımcıların SpaceX gibi özel şirketlere tokenlaşmış erişim sağlamasını mümkün kılıyor. Bu, kurumsal tokenizasyonun yeni bir dönemini başlatıyor.

