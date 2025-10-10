Celal Dumanlı Kariyerini Bodrum’da Noktalama İstedi

Celal Dumanlı Bodrum FK ile olan bağlantılarını vurguladı. “Kariyerimi Bodrum’da noktalamak isterim ama şartlar ne olur bilemem. Sağlığım el verdiğince futbolun içinde kalmaya çalışacağım” açıklamasında bulunarak, hedeflerinin Türkiye ortalamasının üstünde kalmak olduğunu ifade etti. Kaptanı Erkan Değişmez ile dostluğunun 10 yılı aşmış olduğu bilgisiniyle, “Çok anımız var, çok şey paylaştık. Çok iyi futbolcuydu, onun gibi yaşantımıza dikkat edersek inşallah bende o yaşları görürüm” dedi.

TECRÜBELERİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Bodrum FK’nın tecrübeli golcüsü olarak, kariyerinde her ligde forma giyerek önem taşıyan bir isim olan Dumanlı, Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. 2006 yılında altyapısına adım attığı Bodrum FK’de toplamda yaklaşık 19 yılı geride bırakmış durumda. Süper Amatör Lig’den başlayarak, 1’inci Lig’e kadar ligler arasında yol alarak, Süper Lig’de de mücadele etti. Celal, geçen yıl kendi takımıyla yaşadığı küme düşme üzüntüsüne rağmen bu sezon 1’inci Lig’de gollerine devam ettiğini belirtti.

YENİDEN SÜPER LİG HEDEFİ

Süper Lig tecrübesini değerlendirirken, amacının yeniden Süper Lig’e dönmek olduğunu ifade eden Dumanlı, “İlk senemizde Süper Lig’de tutunamadık, bizim için zor bir sezondu. Hedefim takımın başarısı ve Süper Lig’e geri dönmek” dedi. Ayrıca, “Sayılara çok takılmıyorum, her sezonun kendine göre bir hikayesi ve hedefi var” diyerek, anı yaşamanın kendisi için daha önemli olduğunu vurguladı.

GENÇLER İÇİN ÖRNEK OLMAK

Bodrum’da doğup büyüyen Dumanlı, “Biz gençlere örnek olmak için buradayız. Saha içi ve saha dışındaki duruşumuzla gençlere örnek olup onların önünü açmak bizim hedefimiz” diyerek, Bodrum’daki futbol zor şartları hakkında da bilgi verdi. Kariyerini burada noktalamak istediğini yineleyen Celal, dostu Erkan Değişmez ile ilişkisini de bu bağlamda değerlendirdi.

TAKIM ARKADAŞLIĞI DEVAM EDİYOR

Bodrum FK’da bu sezon futbolu bırakan Erkan Değişmez ile uzun bir süre birlikte forma giymiş olan Dumanlı, teknik direktör Burhan Eşer ile de yakın bir geçmişe sahip. Eşer ile birlikte Bodrum FK forması giydikleri dönemde önemli başarılar elde ettiklerini hatırlatarak, “O sezon Celal 9 gol, Burhan Eşer 7 gol atıp takımlarını 2’nci Lig’de Play-Off şampiyonluğuyla 1’inci Lig’e taşıdı” dedi. 2023 itibarıyla teknik direktörlük görevine getirilen Burhan Eşer, bu sezon Celal Dumanlı’nın teknik patronu olarak görev yapıyor.