Celal Türkaslan, İnşaatta Hayatını Kaybetti

Celal Türkaslan’ın Hayatını Kaybetmesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Celal Türkaslan, 20 yaşındayken okul masraflarını karşılamak amacıyla gittiği Kocaeli’de iş kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Olay, 26 Ağustos 2025 tarihinde Kocaeli’nin Körfez İlimtepe bölgesinde devam eden bir okul inşaatında meydana geldi.

Üniversite Camiasında Derin Üzüntü

Kazanın meydana geldiği inşaatın dördüncü katındaki asansör boşluğundan düşen Türkaslan, olay sonucunda yaşamını yitirdi. Bu talihsiz durum, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ni derin bir hüzne boğdu. EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bir taziye mesajı yayınlayarak, “Üniversitemiz Elektrik – Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Kayseri’nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesinde defnedilecektir. Merhum öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm EBYÜ ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” şeklinde ifadelerde bulundu.