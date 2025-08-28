Haberler

Celal Türkaslan, İnşaatta Hayatını Kaybetti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Celal Türkaslan, 20 yaşındayken okul masraflarını karşılamak amacıyla gittiği Kocaeli’de iş kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Olay, 26 Ağustos 2025 tarihinde Kocaeli’nin Körfez İlimtepe bölgesinde devam eden bir okul inşaatında meydana geldi.

Üniversite Camiasında Derin Üzüntü

Kazanın meydana geldiği inşaatın dördüncü katındaki asansör boşluğundan düşen Türkaslan, olay sonucunda yaşamını yitirdi. Bu talihsiz durum, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ni derin bir hüzne boğdu. EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bir taziye mesajı yayınlayarak, “Üniversitemiz Elektrik – Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Kayseri’nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesinde defnedilecektir. Merhum öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm EBYÜ ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” şeklinde ifadelerde bulundu.

Arnavutköy’deki Fabrikada Yangın Çıktı

Arnavutköy'deki Yassıören Mahallesi'nde 4 katlı bir fabrikada başlayan yangın, bodrum katından üst katlara yayılınca itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye gönderildi.
Kripto Oyuncuları Güçlü Birliktelik Sergiliyor. DeFi Education Fund Hedefleri Belirledi. Senato Piyasa Yapısı Yasası Geliyor. Koalisyon “Tek Sesle” Konuşuyor. Açık Kaynak Geliştirici Payı Düşüyor....

112 kripto şirketi, yazılım geliştiricileri için federal koruma talep etti. Endüstri, korumalar olmaksızın piyasa yasasını desteklemeyeceğini belirtti. ABD'nin blockchain geliştirici oranı önemli ölçüde azaldı.

