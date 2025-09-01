Celalabad’da 6 büyüklüğünde deprem

DEPREMİN MERKEZİ VE ETKİLERİ

Afganistan’ın Nangarhar vilayeti, Celalabad yakınlarında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu depremde en az 250 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi veriliyor. Depremin meydana geldiği yer, Celalabad ilçesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda ve yerden 8 kilometre derinlikte yer alıyor.

JEODEZİK ARAŞTIRMALARIN AÇIKLAMASI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin ülkenin Pakistan sınırı yakınında oluştuğunu bildirdi. Bu olayın ardından en az 250 kişinin yaşamını yitirdiği ve 500’den fazla kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmakta.